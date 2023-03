STORY: Russland und China wollen politisch und wirtschaftlich enger zusammenrücken. Das vereinbarten die Präsidenten der beiden Staaten, Wladimir Putin und Xi Jinping, nach einem Treffen in Moskau am Dienstag. Mit Spannungen war vor allem Xis Positionierung zum russischen Angriff auf die Ukraine erwartet worden. Putin bezeichnete die chinesischen Vorschläge zum Ukraine-Konflikt als mögliche Basis für eine Friedenslösung. Allerdings müssten die Ukraine und der Westen dafür bereit sein, sagt er. Dies sei aber nicht der Fall, so Putin. Der Westen wolle "bis zum letzten Ukrainer" kämpfen. Die chinesische Agentur Xinhua meldete, Russland sei zu Friedensgesprächen bereit. Peking selbst habe eine "unparteiische Rolle" in dem Konflikt, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA. Den USA warfen Putin und Xi vor, die globale Sicherheit zu gefährden und warnten Washington vor dem Aufbau eines globalen Raketen-Schutzschildes. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen sagte Putin, seine Regierung werde chinesischen Firmen helfen, westliche Firmen zu ersetzen, die sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zurückgezogen hatten. Er habe mit Xi auch über den Bau der Pipeline Siberia 2 gesprochen, die mehr Gas nach China pumpen soll. Xi sprach von einer "stetigen und gesunden Entwicklung" der Beziehungen zwischen China und Russland. Beide Länder teilten politisches Vertrauen, das sich vertieft habe, so der chinesische Staatspräsident. Es ist Xis erster Besuch in Russland seit vier Jahren. Er ist zudem der erste Staatenlenker bei Putin, nachdem der Internationale Strafgerichtshof am Freitag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen Kriegsverbrechen erlassen hat. China hat das Statut des Den Haager Gerichts allerdings - ebenso wie die USA und die Ukraine - nie ratifiziert.

Mehr