STORY: Die Ukraine und Russland haben beiden Seiten zufolge über 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Das vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Filmmaterial zeigt eine Gruppe von Männern, die mit Bussen an einem nicht genannten Ort ankamen, wo sie von russischen Soldaten empfangen wurden, bevor sie erneut in Busse stiegen. Nach Angaben des Stabschefs des ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, habe Russland 107 ukrainische Soldaten freigelassen. Darunter seien unter anderem auch 74 Kämpfer, die im Mai das Stahlwerk Azowstal in Mariupol verteidigt hatten. Und das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass auch die Ukraine ebenfalls 107 russische Soldaten freigelassen habe, die nun zur medizinischen und psychologischen Betreuung nach Moskau verlegt würden.

