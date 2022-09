STORY: Angesichts des raschen Vormarschs ukrainischer Truppen im Nordosten der Ukraine gibt Russland seinen wichtigsten Stützpunkt an dieser Front auf. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Samstag den Rückzug seiner Kräfte aus der Stadt Isjum in der Region Charkiw. Auch aus Balaklija zwischen Isjum und der Regionalhauptstadt Charkiw würden russische Kräfte abgezogen. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte ukrainische Truppen in der Stadt Kupiansk - kurz nachdem sie einen Eisenbahnknotenpunkt eingenommen hatten, der die gesamte russische Frontlinie im Nordosten der Ukraine versorgt. Damit wären Tausende russischer Truppen, abrupt von der Versorgung abgeschnitten. Ein anderes Video zeigte ukrainisches Militär am Ortseingang von Isjum. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe die Truppen angewiesen, das Gebiet zu verlassen, um die Operationen im benachbarten Donezk zu verstärken. Verifizieren lassen sich die Angaben beider Seiten derzeit nicht. Der rasche Fall von Isjum ist die schwerste Niederlage Moskaus, seit seine Truppen im März aus der Hauptstadt Kiew zurückgedrängt wurden. Tausende russischer Soldaten haben offenbar auch Munitionsvorräte und Ausrüstung zurückgelassen. Ein vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigt, wie Truppen die blau-gelbe Landesflagge auch in Balakliia hissen. Trotz der Gegenoffensive in der Region geht der Krieg weiter. Am Samstagabend trafen Raketen in Charkiw wieder ein Wohngebiet.

