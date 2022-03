STORY: Das russische Verteidigungsministerium hat Bildmaterial veröffentlicht, das den Vormarsch russischer Truppen in der Region Kiew belegen soll. Gezeigt werden sich schnell vorwärts bewegende Einheiten: Panzer und Schützenpanzer, Truppen- und Materialtransporter. Wo genau und wann die Aufnahmen entstanden, steht nicht fest, eine Überprüfung war zunächst nicht möglich. Viel Aufmerksamkeit wird in dem Material zerstörten Kontrollposten und Verteidigungsmaßnahmen entlang des Weges geschenkt. Auch leere Transportverpackungen von Panzerabwehrwaffen werden demonstrativ in Bild gesetzt. Zerstörtes Militärgerät spielt kaum eine Rolle. Das Unterhaus des russischen Parlaments hat unterdessen ein Gesetz verabschiedet, das die Verbreitung "falscher Informationen" über die Streitkräfte unter Strafe stellt. Das von der Duma in dritter und letzter Lesung verabschiedete Gesetz sieht Geld- und Haftstrafen für diejenigen vor, die vorsätzlich falsche Informationen über die Streitkräfte verbreiten, heißt es in einer Erklärung des Unterhauses. Anders als in den Bildern dargestellt, hatten westliche Geheimdienste den russischen Vormarsch in den vergangenen Tagen als deutlich langsamer als zunächst erwartet eingeschätzt. Hintergrund seien wahrscheinlich logistische Probleme.

