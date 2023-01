STORY: Der Energiekonzern RWE kommt mit dem Abriss des Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier offenbar rasch voran. Der Rückbau werde noch acht bis zehn Tage dauern, berichtete die "Rheinische Post" am Montag und berief sich auf einen Konzernsprecher. Demnach rechnet RWE damit, dass der Tagebau das frühere Dorf im März oder April erreichen und abbaggern könnte. RWE will Lützerath abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. Aus Protest dagegen hatten Klimaschützer den Weiler besetzt, am vergangenen Mittwoch begann die Polizei die Räumung mit massiven Kräften. Am Rande einer Großdemonstration für den Erhalt von Lützerath am Samstag kam es zu Ausschreitungen, als Aktivisten versuchten, in den Tagebau einzudringen. Vorwürfe, die Beamten hätten unverhältnismäßig Gewalt gegen Protestierende angewendet, hat die Polizei zurückgewiesen.

