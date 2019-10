Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Montag kurzfristig die katalanische Hauptstadt Barcelona besucht. Sánchez traf zunächst Sicherheitskräfte, die jüngst bei Demonstrationen verletzt wurden. Seit Tagen finden immer wieder Proteste statt, die teils in Gewalt umgeschlagenen sind. Laut Innenministerium wurden dabei 228 Polizisten verletzt und 194 Menschen festgenommen. Sánchez bedankte sich bei Beamten der Nationalpolizei für ihren Einsatz. Sanchez übte zudem scharfe Kritik an Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra, von dem er eine strengere Verurteilung der jüngsten Gewalt forderte. Torra hingegen warf Sanchez vor einen Dialog abzulehnen. Anlass für die Proteste in Barcelona waren langjährige Haftstrafen, die gegen neun katalanische Separatisten verhängt wurden. Bei den Ausschreitungen handelt es sich um die gewalttätigsten Ausschreitungen seit Jahren.