Die Koalition in Sachsen-Anhalt aus CDU, SPD und Grünen kann vorerst weiter regieren: Ministerpräsident Reiner Haseloff setzte die Abstimmung über die umstrittene Erhöhung des Rundfunkbeitrages am Dienstag ab. Er sagte dazu in Magdeburg: REINER HASELOFF (CDU) - Ministerpräsident Sachsen-Anhalt O-Ton: "Wir haben ein Interesse daran, dass wir einen ganz starken, Demokratie stabilisierenden Öffentlichrechtlichen haben, der von allen Altersgruppen attraktiv gefunden wird und auch entsprechend wahrgenommen wird. Und dafür werden wir eine Strukturdebatte führen und die wird auch zum Vorteil des Landes Sachsen-Anhalt sein, weil mit stabilen und akzeptierten Strukturen auf klarer rechtlicher Basis sich eine Entwicklung auch der, des wirklich beliebten Heimatsenders auch am besten auch gestalten lässt." Seit Wochen wurde in Sachsen-Anhalt auch in der Koalition gestritten, weil die CDU-Landtagsfraktion eine geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent ablehnen wollte, genau wie die AfD-Fraktion. Nun könnten ARD-Anstalten die erwartete Erhöhung vor dem Bundesverfassungsricht einklagen wollen.

Mehr