Montagvormittag in Magdeburg. Als erstes Bundesland hat Sachsen-Anhalt die seit sechs Wochen bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen gelockert. Bis zu fünf Menschen dürfen sich ab Montag treffen, auch wenn sie nicht dem selben Haushalt angehören. Unter Einhaltung der Hygieneregeln dürfen auch Museen, Gedenkstätten und Bibliotheken wieder öffnen. Geschäfte dürfen unabhängig von ihrer Ladenfläche wieder Kunden empfangen. Dienstleister wie Friseure, Massagepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen können ihren Betrieb wieder aufnehmen. Eigentlich hatten Bund und Länder erst am vergangenen Donnerstag in einer Schaltkonferenz die Aufrechterhaltung der strengen Kontaktregeln beschlossen. Die Lockerung der Beschränkungen wird von den Menschen in Magdeburg mit gemischten Gefühlen gesehen: "Ich finde es gut, wenn alle den Abstand noch einhalten, finde ich das gut, dass man auch vielleicht mal die Kinder besuchen darf und die kommen dürfen. Das finde ich schon gut." "Ich finde es schwierig einzuschätzen. Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage würde ich sagen, dass es vielleicht ein bisschen früh ist und vor allem glaube ich, dass die Leute, wenn man sich hier so umguckt, nicht wirklich verstanden haben, dass es nicht vorbei ist, nur weil die Lockerungen jetzt kommen und Leute alle jetzt in die Läden preschen und auch nur zum Gucken zum Beispiel rausgehen. Das finde ich ein bisschen gefährlich." "Manche Bereiche finde ich, wenn sie vorsichtig gemanagt werden, sehr gut. Diese Fünfer-Gruppentreffen finde ich überhaupt nicht gut, weil es ist nicht kontrollierbar und deswegen, ja, kein positives Gefühl dabei." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte die Lockerungen gegen Kritik verteidigt. Aufgrund der verschiedenen Betroffenheiten müsse es auch unterschiedliche Maßnahmen geben und "situationsbezogen" reagiert werden, sagt der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. In Bayern seien die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner fünf mal höher als in Sachsen-Anhalt.