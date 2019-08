Martin Dulig nimmt den zweiten Anlauf als Spitzenkandidat der sächsischen SPD in einem Landtagswahlkampf. Im Ersten hat es die SPD mit ihm vorneweg immerhin geschafft, mit um mit 12 Prozent der Stimmen eine Regierungsbeteiligung als Juniorpartner der dauerregierenden CDU durchzusetzen. Dulig gelang es, einen Stimmengewinn von zwei Prozent zu erzielen, während die AfD auf 9 Prozent der Stimmen hochschnellte. Fünf Jahre später ist das Stimmenpotenzial der AfD so stark herangewachsen, dass sie die Union bei der Bundestagswahl 2017 und der Europawahl 2019 als stärkste Partei übertrumpfen konnte. Martin Dulig kürzlich in Leipzig im Rahmen seiner sogenannten "Küchentisch-Tour": "Jetzt geht es darum, bis zum 1. September um jede Wählerstimme zu kämpfen. Denn wir wollen politisch stabile Verhältnisse und auch die SPD wird sich dieser Verantwortung stellen. Wir wollen auch weiterhin Teil dieser Regierung sein. Aller Voraussicht nach wird es für ein Bündnis nicht reichen. Ich hoffe, dass es dann für ein Dreierbündnis reicht. Aber das geht dann schon darum, dass man vor allem auch in einem neuen Koalitionsvertrag nicht eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners findet, sondern Gestaltungsanspruch auch weiterhin hat. Wir müssen uns auch von der Angst befreien, die uns zurzeit lähmt, weil alle wie das Kaninchen vor der Schlange sozusagen nur auf eine andere Partei schaut. Wir müssen uns von dieser Angst befreien, denn Angst ist der schlechteste Ratgeber in der Politik." Stabile Verhältnisse, das sind für Dulig, der bislang als Wirtschaftsminister Mitglied der sächsischen Landesregierung ist, ein Koalitionsbündnis mit der CDU und aller Voraussicht nach mit den Grünen. Denn mit der Linken will der CDU-Chef und aktuelle Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht zusammenarbeiten. Martin Dulig analysiert die aktuelle Situation der SPD in Sachsen ganz sachlich: "Es ist eine ernste Situation und ich glaube der schwierigste Wahlkampf für Sachsen seit 25 Jahren, weil wir natürlich im inneren und äußeren Druck stehen. Denn es ist ja nicht so, dass es einen Wahlkampf gibt um die besten Ideen. Man hat ja das Urteil über das Wahlergebnis ja schon auch außerhalb von Sachsen gesprochen. Das ist natürlich ein Druck, der da ist. Wir sehen natürlich auch, dass viele Entwicklungen, auch der Niedergang der SPD, uns natürlich auch hemmt. Aber wir sind zuversichtlich, weil wir gemerkt haben, dass die Leute inzwischen mehr darauf achten, was wir als sächsische SPD geleistet haben. Und wir haben eine gute Bilanz. Das alleine reicht nicht. Wir haben auch gute Personen. Da muss man deutlich machen, wer zum Beispiel Martin Dulig in die Regierung will, der muss SPD wählen." Und seine Aufgabe scheint bereits jetzt klar vorgezeichnet. Denn nach der Wahl wird es vermutlich an Martin Dulig liegen, den Anteil des voraussichtlich kleinsten Koalitionspartners SPD am Ergebnis von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der CDU klar erkennbar zu machen.