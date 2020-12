Sachsen will am kommenden Montag als erstes Bundesland einen relativ strengen "Lockdown" starten, dabei den Präsenzunterricht in Schulen beenden sowie die meisten Geschäfte schließen. Die Maßnahmen, die bis zum 10. Januar andauern sollten, seien wegen der hohen Corona-Infektionen nötig, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden. MICHAEL KRETSCHMER (CDU) - Ministerpräsident von Sachsen O-Ton: "Die Sozialministerin ist beauftragt, bis zum Freitag eine Kabinetts-Vorlage zu verfassen, die in den nächsten Tagen mit der Wirtschaft, mit den sozialen Verbänden, mit der Gesellschaft diskutiert wird, die auch im Sächsischen Landtag besprochen wird und die wir am Freitag dann beschließen wollen, die im Wesentlichen zum Inhalt hat, dass ab kommendem Montag, ab 14. Dezember, Schulen, Kindergärten, Horte geschlossen werden und dass auch der Einzelhandel bis auf die Bereiche, die dringend notwendig sind, Lebensmittel und die Fragen des Grundbedarfs geschlossen werden. Das ist aus unserer Sicht notwendig, um hier das Infektionsgeschehen zu brechen." Sachsen weist derzeit die mit Abstand höchsten Neuinfektionszahlen aller Bundesländer aus. "Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen", sagte Kretschmer. Mildere Mittel hätten nicht gewirkt.

Mehr