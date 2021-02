In vielen Teilen Deutschlands sorgte am Dienstag Saharastaub für ein intensiveres Morgen- und Abendrot. Der sehr feine Sand hängt in der Luft und färbt den Himmel. Für dieses Wetterphänomen gibt besondere Voraussetzungen, wie Christian Kronfelder vom Deutschen Wetterdienst in München am Dienstag erklärte: "Also die Grundvoraussetzungen sind: Wir brauchen einen Sturm über der Sahara, sodass der Staub in höhere Luftschichten transportiert wird und dann muss sich eigentlich Südströmung einstellen, wie wir zurzeit haben, z.B. durch ein Hochdruckgebiet im Osten. Und dadurch wird dann der Saharastaub übers Mittelmeer zu den Alpen und dann nach Deutschland transportiert." Niederschlag kann dann dafür sorgen, dass der Sandstaub aus der Luft verschwindet und auf den Boden fällt. Man erkennt das oft daran, dass sich zum Beispiel eine feine Sandschicht auf dem Autolack befindet. Aber solange das Wetter trocken ist, sieht man den Sandstaub in der Luft, wo er tagsüber die Sonne leicht trübt.

