Mit Vollgas in die Fluten! Das sind die AnbaderInnen des Jahres 2019 am und im Berliner Wannsee. Die Saison gilt damit als eröffnet - bei Wassertemperaturen über 10 Grad Celsius. Mancher war da ganz jeck zumute. "Ich habe ja noch einen Badeanzug mit, da geh ich nachher noch mal rein. Das musste jetzt schnell gehen, die ersten zehn kriegen, glaube ich, wieder eine Saunakarte, deswegen habe ich mich beeilt." "Das Wasser ist schon fast zu warm fürs Anbaden. Bei elf Grad ungefähr, ist schon extrem warm fürs erste Mal." Ja, im vergangenen Jahr war es deutlich frischer - die Wassertemperatur lag am Karfreitag 2018 bei nur knapp über null Grad. Das Anbaden im Wannsee ist eine Tradition, weiß auch Bad-Leiter Steve Kleinschmager. "Wir haben natürlich auch schon mal Karfreitag aufgemacht wo eben Schneetreiben war und wir Schnee schieben durften früh morgens. Daher, ich sag mal... Es sind sehr viele Familien da und wir erwarten über die Ostertage aufgrund der Wetterlage einen guten Andrang." Seit Freitag stehen wieder mehr als 1,2 Kilometer Strand und 200 Strandkörbe für die Gäste der Saison 2019 bereit. In der vergangenen Saison kamen mehr als 230.000 Gäste ins Strandbad Wannsee, das eines der größten in Europa ist.