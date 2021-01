Willkommen in Salla, nach eigenen Angaben die kälteste Stadt im finnischen Teil Lapplands. Mit diesem Video will sich die "Stadt im Nirgendwo" um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Zu kalt für die Sommerspiele? Das will man in Salla nicht gelten lassen. Schließlich gibt es doch die Erderwärmung - und die wird es schon richten. Doch genau das ist es, was Sallas Bürgermeister Erkki Parkkinen umtreibt: "Unser Leben, unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Wir wollen hier leben können wie wir es schon seit Jahrhunderten tun, seit Tausenden von Jahren sogar. Wir leben hier im Einklang mit der Natur und deshalb wollen wir auch weiter richtige Winter erleben, warme Sommer. Deswegen sind wir beunruhigt vom Klimawandel. Alle in Salla denken so und wir unsererseits tun unser Bestes. Wenn alle mitmachen, können wir etwas für den Planten erreichen." Was zunächst nach einer augenzwinkernden Kampagne aussieht, hat also einen sehr ernsthaften Hintergrund. Denn mit einem haben die Menschen in Salla wohl recht: unternimmt die Menschheit nicht mehr, um den Anstieg der Temperaturen zu stoppen, wird man wohl irgendwann auch am Polarkreis olympische Sommerspiele abhalten können - selbst im Winter.

