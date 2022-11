STORY: Beeindruckende Bilder selbst aus luftiger Höhe. Am Wochenende haben sich Tausende Salsa Tänzer in Venezuela versammelt, um einen neuen Guinnessbuch-Rekord aufzustellen. Organisator Luis LLamo mit weiteren Details: "Wir haben es geschafft, viele junge venezolanische Tänzer hier zu versammeln. Es sind über 2.000 Teilnehmer aus allen Regionen des Landes, die sich zuvor akribisch vorbereitet haben. Wir sind in alle Bundesstaaten und Gebiete des Landes gereist und haben Tutorials verteilt. Wir haben also sehr sorgfältig gearbeitet, um diesen Rekord von Europa nach Lateinamerika zu holen. Und zwar nach Venezuela, das derzeit disziplinierteste Land der Welt in diesem Genre und diesem Tanz." Der Rekordversuch fand in der Hauptstadt Caracas am Sonntag statt. Aktuell lautet der Rekordhalter Spanien. Wann nun allerdings genau die Prüfung für den neuen Guinnessbuch-Rekord abgeschlossen sein wird, das war zunächst nicht bekannt. Aber bereits diese Impressionen der mutmaßlich größten Salsa-Tanzveranstaltung bisher sind durchaus beeindruckend.

Mehr