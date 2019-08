Wenn es nach den Bildern geht, die der italienische Vize-Regierungschef Matteo Salvini von der Lega auf seinem Facebook-Kanal veröffentlich hat, erfreut er sich großer Beliebtheit. Und das, obwohl die seit Juni 2018 amtierende Koaliton aus der Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio vor dem Aus steht. Bereits am Donnerstag hatte Salvini eine Neuwahl verlangt und erklärt, das Regierungsbündnis sei nicht arbeitsfähig. Jetzt müsse schnell gehandelt werden, forderte Salvini. "Alle Abgeordneten der Lega werden am Montag in Rom sein. Sie werden auch am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag dort sein. Es ist absurd, wenn jemand behauptet - so habe ich es in der Zeitung gelesen - dass wir die Abgeordneten nicht zwingen können, während der Sommerpause zu arbeiten. Die Abgeordneten müssen ihren Hintern hochbekommen und zur Arbeit gehen. Sogar in den Ferien." Die Lega hat im italienischen Senat ein Misstrauensvotum gegen die Koalition unter Ministerpräsident Guiseppe Conte beantragt. Es sei keine Zeit zu verlieren, erklärte die weit rechtsstehende Regierungspartei am Freitag. Die Neuwahl des Parlaments müsse rasch über die Bühne gehen. 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio, der wie Salvini Vize-Ministerpräsident ist, warf seinem Koalitionspartner vor, das Land verschaukeln zu wollen. In Italien sind Parlamentsferien. Staatspräsident Sergio Mattarella muss nun entscheiden, ob er die Abgeordneten zu einer Sitzung nach Rom zurückbeordert. Allein ihm obliegt es auch, das Parlament aufzulösen und eine Neuwahl anzuordnen. Denkbar ist, dass er sich weigert, das Parlament aufzulösen, und stattdessen übergangsweise eine Technokratenregierung aus unabhängigen und nicht gewählten Experten einsetzt. Dies ist in Italien schon häufiger der Fall gewesen.