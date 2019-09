In Italien will die rechts stehende Lega-Partei die Politik der neuen Regierung mit Referenden torpedieren. Das kündigte Lega-Chef Matteo Salvini am Sonntag vor Tausenden Anhängern in der norditalienischen Stadt Pontida an. Salvini war zuletzt noch Innenminister in einer Koalition mit der linkspopulistischen 5-Sterne-Bewegung. Vergangenen Monat hatte er das Bündnis aber zu Fall gebracht, weil er auf Neuwahlen spekulierte. Inzwischen haben aber die 5 Sterne eine neue Regierung mit den Sozialdemokraten gebildet. Vor seinen Anhängern gab sich Salvini kämpferisch. Niemand dürfe die Italiener bevormunden: "Die Italiener sind niemandes Diener" Salvini will unter anderem verhindern, dass das von ihm eingeführte Gesetz, das Rettungsschiffen mit Migranten an Bord den Zugang zu italienischen Häfen verbietet, rückgängig gemacht wird. Sollte dies geschehen, will er ein Referendum dagegen anstoßen. Auch gegen eine Änderung des Wahlgesetzes, das die Chancen seiner Partei verschlechtern würde, wolle er ein Referendum auf den Weg bringen. Nach dem Regierungswechsel in Italien zeichnet sich ein neuer Kurs in der Flüchtlingspolitik ab. Deutlich wurde dies an der Erlaubnis für das Rettungsschiff „Ocean Viking", das am Wochenende in Lampedusa anlegen und 82 Flüchtlinge von Bord lassen konnte.