Musikfans haben Glastonbury und Coachella, Filmfans haben Cannes und Venedig. Geeks und Nerds haben die San Diego Comic Con. Die Veranstaltung gilt als die weltgrößte Messe ihrer Art, 150.000 zahlende Gäste werden erwartet. Das Fest feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Was als Gelegenheit für Comic-Fans begann, Ausgaben zu kaufen und zu verkaufen oder die Autoren der Comics kennenzulernen, ist heute deutlich breiter angelegt. Große Film- und Fernsehstudios kündigen mittlerweile ihre neuesten Science-Fiction-, Fantasy- oder Action-Produktionen im Rahmen der Comic Con an. US-Schauspieler Tom Cruise etwa tauchte als Überraschungsgast bei der Ankündigung einer Top-Gun Fortsetzung auf. Immer populärer geworden ist auch Cosplay - der Darstellung einer Figur aus Comic, Videospiel, oder Manga. Auch eigene Schöpfungen sind vertreten, etwa diese Mischung aus Donald Trump und Darth Vader. COMIC CON VISITOR, BRENDAN KELLER "Hier kannst Du ein Geek sein, und niemand verurteilt dich dafür. Im Job muss man immer alles dafür tun, irgendwie hineinzupassen. Ein Mal im Jahr darfst Du hier sein, wer Du willst. Das ist toll." COMIC CON VISITORS, ANDRIAN LAMPA AND AMANDA BLANCO "Der Wahnsinn. Viel größer als man denkt. Die Zahl der Leute, das ist verrückt." COMIC CON VISITOR, SARAH MCINTOSH "Jeder ist einfach glücklich, hier zu sein. Es gibt keine schlechte Stimmung auf der Comic Con." COMIC CON VISITORS, MARIE MOORE AND EVA SOTO "Einfach ein Event, bei dem alle ihren Fandom feiern können. Es gibt Veranstaltungen zu den beliebtesten Fernsehshows." Nicht nur im Kongresszentrum, in ganz San Diego ist die Comic Con präsent. Ankündigungen für Fernsehshows und Kinofilme prangen an den Wänden der Hotels rund um das Epizentrum der Messe. Auch die berühmten Straßenbahnen der Stadt sind in Fantasy-Werbung gehüllt. Nicht allen gefällt das. Mancher Fan der ersten Stunde trauert dem einst familiären Treffen im Untergeschoss eines Hotels nach. Die San Diego Comic Con dauert noch bis Sonntag.