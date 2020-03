Der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders hofft, dass durch die Coronavirus-Pandemie ein Umdenken in der amerikanischen Gesellschaft ausgelöst wird. „In dem Gesetz, was wir gerade verabschiedet haben, gibt es viele Mängel. Zum Beispiel, dass Sie einen COVID-19-Test umsonst bekommen können, der ist kostenlos. Aber wenn sie positiv getestet wurden und im Krankenhaus enden, raten Sie mal, was dann passiert. Dann müssen Sie zahlen. Und wenn sich ihr Kind sein Bein bricht während dieser Zeit, stehen sie auch alleine da. Ich denke also, eine der Fragen, die wir uns in Zukunft stellen müssen, ist, wie wir in so eine Situation geraten konnten, als eines der reichsten Länder der Weltgeschichte, wo die Hälfte der Leute von Paycheck zu Paycheck leben, wo 40 Prozent der Leute keine 400 Dollar für einen Notfall übrig haben. Wir befinden uns gerade in einem Notfall. Was passiert mit diesen Menschen? Wie bekommen sie die Gesundheitsversorgung, die sie benötigen? Ich hoffe sehr, dass aus dieser schrecklichen Tragödie heraus, ein fundamentales Umdenken über das Wesen der amerikanischen Gesellschaft geschieht, über unsere moralischen Aussagen und über unsere Prioritäten. Und wenn wir das tun, können wir zumindest etwas Gutes aus dem schrecklichen Leiden, das so viele von uns jetzt erleben, mitnehmen.“ Sanders sprach sich zudem für direkte Paychecks für Arbeiter in der Coronakrise aus. Für viele US-Arbeiter bedeutet die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen bis zum 30. April zwei zusätzliche Wochen Arbeitslosigkeit. Laut Angaben der Johns Hopkins Universität haben die USA mit mehr als 160.000 die meisten nachweislichen Infektionsfälle in der Welt, mehr als 2.800 seien den Angaben zufolge ums Leben gekommen.