Sanders sammelt Stimmen: Die erste Vorwahl in den USA steht vor der Tür, wie gewohnt im kleinen Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen: Die Bewerber seitens der Demokratischen Partei sind ab Montagabend am Start im Rennen um Delegierten-Stimmen, mit dem großen Ziel, im November dieses Jahr Donald Trump im Amt abzulösen. Ex-Vizepräsident Joseph "Joe" Biden und der linksgerichtete Senator von Vermont, Bernard "Bernie" Sanders, hier mit seiner Ehefrau, liegen laut vielen Umfragen in etwa gleichauf in Führung im Elferfeld , mit Trend-Vorteilen für Sanders. Der kritische Filme-Macher und Autor Michael Moore ist übrigens auch dabei im Wahlkampf für den "demokratischen Sozialisten" Sanders. Ganz anders Michael Bloomberg: Der Multi-Milliardär und frühere Bürgermeister von New York lässt zumindest die Vorwahl in Iowa aus und kaufte stattdessen laut Medienberichten für mehr als zehn Millionen Dollar TV-Werbezeit beim Super Bowl.