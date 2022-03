STORY: Dramatische Bilder aus dem Norden Chiles: Ein Sandsturm ist am Donnerstag über die Gemeinde Diego de Almagro hinweggezogen und hat zu Stromausfall in mehr als 9000 Haushalten geführt. Die Gemeinde liegt am Rand der Atacama-Wüste. Die Behörden warnten für die Region vor weiteren Sandstürmen, aber auch Gewitter, starken Regenfällen und Hagel. Starke Niederschläge hatten in den letzten Tagen bereits Straßen und Häuser in der Gegend beschädigt. Zuletzt waren 2015 in der Region im Norden Chiles nach Starkregen und Schlammlawinen mehr als 100 Menschen getötet worden.

