HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANTHONY ALMOJERA, RETTUNGSSANITÄTER IN NEW YORK CITY: "Sie müssen daran denken, dass wir immer noch all die anderen Anrufe haben. Menschen, die Herzinfarkte und Schlaganfälle haben und die Treppe herunterfallen, und all diese anderen Dinge. Es ist also eine echte Herausforderung. Ich meine, ich habe gestern 16 Stunden gearbeitet und hatte dreizehn Herzstillstände. Das ist eine Menge Tod. Die meisten von uns sind ziemlich gut im Umgang mit dem Tod, ... wissen sie, das liegt in der Natur des Jobs. Wir kommen damit zurecht, aber so etwas (16 Tote) gibt es für niemanden." O-TON ANTHONY ALMOJERA, RETTUNGSSANITÄTER IN NEW YORK CITY: "Normalerweise können wir näher an die Menschen herankommen, wissen sie, ... ich kann ihnen meine Hand auf die Schulter legen oder sie trösten. Oder die Ärzte und Rettungssanitäter machen das, wissen sie, ... sie trösten die Leidenden, wenn wir jemanden nicht retten können. Aber während dieser Pandemie müssen wir unsere Abstände einhalten. O-TON ANTHONY ALMOJERA, RETTUNGSSANITÄTER IN NEW YORK CITY: "Ein Rettungssanitäter zu sein, erfordert - ich weiß nicht, wo es gelagert ist, ... aber irgendwo da drin ist das Empathie-Reservoir, das wir anzapfen können, damit wir für Menschen da sein können. Aber es (die Krise) beginnt, dieses Reservoir zu leeren." O-TON ANTHONY ALMOJERA, RETTUNGSSANITÄTER IN NEW YORK CITY: "Ich weiß nicht, ob einer von uns danach noch derselbe sein wird. Und das ist etwas, was wir dann bewältigen müssen. Das wird bei Ärzten und Sanitätern, die das alles aus erster Hand miterlebt haben... und an vorderster Front dabei waren, eine Menge Traumata auslösen."