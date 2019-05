Kurz vor der neuen Verhandlungsrunde im Zollstreit verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber China: Die Volksrepublik habe die Vereinbarung gebrochen, erklärte Trump am Mittwoch vor Anhängern in Florida. "Das können sie nicht machen. Sie werden dafür zahlen." Wenn es zu keinem Deal komme, sei "nichts falsch daran, 100 Milliarden Dollar im Jahr mehr einzunehmen." Trump hat damit gedroht, am Freitag Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde Trumps Unmut davon ausgelöst, dass die Pekinger Führung massive Änderungswünsche am Entwurf des Abkommens vorgebracht habe. In einer umfangreichen Vorlage habe China systematisch Passagen gestrichen, die zu den Kernforderungen der US gehörten. Am Donnerstag und Freitag ist eine neue Gesprächsrunde zur Lösung des Streits in Washington geplant. Daran soll auch der chinesische Vize-Regierungschef Liu He teilnehmen. Auch gegen den Iran hat Trump am Mittwoch neue Sanktionen angeordnet. Betroffen sind der Eisen-, Stahl-, Aluminium- und Kupfersektor der Islamischen Republik, die neben dem Erdöl die wichtigste Quelle für Exporterlöse des Landes sind. Der Iran könne mit weiteren Maßnahmen rechnen, sollte er sein Verhalten nicht grundlegend ändern, erklärte Trump. Drittstaaten würden darauf hingewiesen, dass es von den USA nicht länger toleriert werde, wenn sie Stahl und andere Metalle aus dem Iran in ihre Häfen ließen. Trump reagierte damit auf eine Ankündigung von Präsident Hassan Ruhani, der genau ein Jahr nach der einseitigen Aufkündigung des Atom-Abkommens durch Trump in einer Fernsehansprache sagte, er wolle seinerseits einige Verpflichtungen aus der Vereinbarung aussetzen.