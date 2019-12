Auch Weihnachtsmänner gehen mit der Zeit und lernen immer neue Fertigkeiten. In Brasilien geht es zum Wellenreiten. Carlos Bahia zieht seit Jahren im Dezember am Strand von Maresias im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo sein Weihnachtskostüm an, um Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. "Es ist so emotional, um zu dieser Zeit hier zu sein, diese Kleidung zu tragen, an einem Tag wie diesem mit großen Wellen, und die Kinder am Strand glücklich zu machen und sie zu überraschen. Und dann diese Meter hohen Wellen, ein Paradies zum Surfen. Frohes Jahr für alle und frohe Weihnachten!" Bahia ist eigentlich Surflehrer aus der Stadt Sao Sebastiao. Die Aufmerksamkeit, die ihm in seinem Kostüm geschenkt wird, nutzt er für einen guten Zweck. Er sammelt Spenden von lokalen Unternehmen und verteilt jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke an Kinder aus ärmeren Vierteln in der Region. Seine Kernkompetenz hat also auch der surfende Weihnachtsmann vor lauter Neuerungen nicht verloren.