STORY: Der Sarg mit dem Leichnam von Königin Elisabeth der II. ist in London eingetroffen. Eine Transportmaschine der britischen Luftwaffe landete am Dienstagabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Northolt im Westen der britischen Hauptstadt. Von dort wurde der Sarg in den Buckingham Palast gebracht. Zehntausende Menschen standen trotze des starken Regens an den Straßen, um einen Blick auf den Sarg zu werfen. "Es ist ein Privileg, ich wollte meinen Respekt zollen, ich habe einen meiner Söhne mitgebracht, damit er es sehen kann. Es ist Geschichte, es ist emotional, ich hatte einfach das Gefühl, dass wir das tun sollten." "Ich bin einfach furchtbar froh, dass ich ihren Sarg passieren sehen konnte, denn wir verdanken dieser wunderbaren, wunderbaren Königin so viel." Am Mittwochnachmittag soll der Sarg mit einer Trauerprozession zum Parlament gebracht werden. Auch König Charles, seine Geschwister und seine beiden Söhne William und Harry werden an der Prozession teilnehmen. Anschließend hat die Öffentlichkeit mehrere Tage lang Zeit, am Sarg Abschied von der Königin zu nehmen. Das Staatsbegräbnis findet am kommenden Montag statt. Die Queen war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.

