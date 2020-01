Die Führung der SPD will ihn loswerden. Er will aber in der SPD bleiben. Am Freitagabend wollte das Schiedsgericht der Berliner SPD darüber beraten, ob der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin die Partei schädigt und deshalb ausgeschlossen werden darf. In erster Instanz war das Gericht des SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem Sarrazin Mitglied ist, dem Antrag der SPD-Führung gefolgt. Seine Thesen seien rassistisch und hätten der Partei schweren Schaden zugefügt. Sarrazin wies das zurück und legte Berufung ein. Im Vorjahr hatte er angekündigt, notfalls alle Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht zu bemühen, um seinen Rauswurf aus der SPD zu verhindern. Das könnte Jahre dauern. Sarrazin ist vor allem wegen kritischer Äußerungen in seinen Büchern zu Migranten umstritten. So sprach er mit Blick auf muslimische Zuwanderer schon 2009 von Menschen, die ständig neue Kopftuchmädchen produzieren würden. Später schrieb er, Muslime und deren steigende Geburtszahlen gefährdeten die offene Gesellschaft, Demokratie und Wohlstand. Die Entscheidung in dem Berufungsverfahren soll nach der mündlichen Verhandlung innerhalb von drei Wochen gefällt werden.