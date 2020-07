"Nimmt man den Koran auch nur einigermaßen beim Wort, so ist der Islam beim besten Willen keine Religion des Friedens und der Toleranz, sondern eine Gewalt-Ideologie, die im Gewand einer Religion daherkommt. Denn Liebe und Barmherzigkeit erstrecken sich im Koran nur auf die Gläubigen", Aussagen des SPD-Politikers Thilo Sarrazin, weswegen die Partei ihn seit mehr als zehn Jahren loswerden will. Die Bundesschiedskommission der Partei kam am Freitag im Willy-Brandt-Haus zusammen, um über den Ausschluss des ehemaligen Berliner Finanzsenators zu beraten. Auch Sarrazin kam zu dem Termin. Der 75-Jährige will mit allen Mitteln in der Partei bleiben. Im Januar hatte die SPD-Landeskommission bereits entschieden, dass der 75-Jährige aufgrund seiner anti-muslimischen und gar rassistischen Aussagen aus der Partei ausgeschlossen werden kann. Dagegen hatte Sarrazin Berufung eingelegt. Wie sich die Schiedskommission am Freitag auch entscheidet, so schnell werden sie Sarrazin nicht ausschließen können. Der Autor hatte über seinen Anwalt bereits ankündigen lassen, sollte die Entscheidung gegen ihn ausfallen, notfalls durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Dabei hat er gute Karten. Das Argument, das für Sarrazin spricht, ist das der Meinungsfreiheit. Im Zweifel könnte die SPD bis vor den EUGH ziehen. Dieser hatte zuletzt im Jahr 2018 in einem ähnlichen Fall zu Gunsten des rechtsextremen polnischen Abgeordneten Jannusz Korwin-Mikke entschieden. Hier ging es auch um ausländerfeindliche Äußerungen.

