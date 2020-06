So sieht es normalerweise aus, wenn die Muslime der Welt zur Pilgerfahrt Haddsch nach Mekka reisen. Bis zu 2,5 Millionen Menschen besuchen dann die Heiligen Moschee, um dort das zentrale Heiligtum des Islam, die Kaaba zu umrunden. Wie gesagt in normalen Zeiten. Denn in diesem Jahr wird die Pilgerwoche deutlich kleiner ausfallen. Wie der zuständige Minister in Saudi-Arabien am Dienstag mitteilte, dürfen 2020 nur etwa 1000 saudische Bürger und dauerhaft ansässige Ausländer an dem Ritus teilnehmen. Allen anderen bleibt die Pilgerfahrt in diesem Jahr verwehrt. So soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Die Haddsch beginnt in diesem Jahr am 28 Juli. Gemäß der fünf Säulen des Islam soll jeder Gläubige, der dazu imstande ist, einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilnehmen.