Der neue und alte Weltmeister heißt weiterhin: Magnus Carlsen. Damit schraubte der 31-jährige Norweger am Freitag seine WM-Titelzahl auf fünf. Die Veranstaltung fand in Dubai statt. Und Carlsen machte in der 11. von maximal 14 Partien gegen den russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi mit dem insgesamt vierten Sieg alles klar. Danach zeigte sich der Norweger entsprechend zufrieden: "Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich habe nicht erwartet, dass es so laufen würde. Ich denke, es war insgesamt eine sehr professionelle Leistung. Und ich bereue nichts. Ich bin einfach sehr zufrieden." Vor einer Woche fand bereits eine Rekordpartie zwischen den zwei Kontrahenten statt. Sie dauerte rund 8 Stunden Spielzeit, ging über 136 Züge und endete mit der Aufgabe des Russen. Es war das längste WM-Duell der Geschichte. Davon erholt sich Nepomnjaschtschi anscheinend nicht mehr. Denn von da ab konnte man sehen, wie Carlsen seine Erfahrung ausspielte und der ebenfalls 31-jährige Russe oft zu hastig agierte und sich Patzer leistete. Der Norweger Carlsen bleibt damit Weltmeister - ein Titel, den er bereits seit 2013 innehat. Und außerdem durfte er sich über ein Preisgeld von 1,2 Millionen Euro freuen.

Mehr