HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext O-Ton SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel: "Die letzten Wochen haben sicherlich vermissen lassen, was für mich ja eigentlich die Sozialdemokratie ausmacht, nämlich den wechselseitigen Respekt und auch Solidarität. Die letzten Tage insbesondere waren, im Umgang mit Andrea Nahles von einigen Akteuren wirklich unfair. (SCHNITT) Wenn man am Boden liegt wird nicht nachgetreten, das haben einige getan, das fand ich unangemessen, unanständig und unfair. Deshalb kann ich den Schritt von Andrea Nahles gut nachvollziehen. (SCHNITT) Sie hat den Parteivorsitz in einer schwierigen Zeit übernommen, sie hat die SPD versöhnt mit den Hartz Reformen, indem sie ein neues Sozialstaatsverständnis durchgesetzt hat. (SCHNITT) Ich kann das nur wiederholen, vielleicht ist das eine Chance für einen Neuanfang, diese Chance muss die SPD jetzt auch nutzen. Dazu gehört aber auch, dass diejenigen, die sich in den letzten Tagen in inakzeptabler Weise zu Wort gemeldet haben, jetzt zurückhalten und zurücknehmen. Die Voraussetzung dafür ist das man respektvoll miteinander umgeht. Ein Respekt, den ich in den letzten Tagen leider vermisst habe in dieser Partei. Das schmerzt mich mehr als alles andere und es braucht sich auch niemand zu wundern, dass sich Menschen von uns abwenden, wenn man so wechselseitig miteinander umgeht. Das muss sich ändern, und ich glaube, dass damit Andrea Nahles mit ihrem Schritt heute auch eine Riesenchance der Partei gibt, diesen Neuanfang zu schaffen. Und dafür gilt ihr Dank und Anerkennung."