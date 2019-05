HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne zusätzlichen Sprechertext gesendet! O-TON AfD-Abgeordneter Stephan Brandner: "Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert und das auf nahezu sämtliche Ebenen. Fangen wir ganz oben an, beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen Musikgruppen, sogenannte Musikgruppen ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine die peinliche Veranstaltung in Chemnitz. Und Sie an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt, ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien..." O-TON Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble: "Herr Kollege Brandner. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Wenn er uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist das nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das." O-TON AfD-Abgeordneter Stephan Brandner: "Eigentlich ist es eine Beerdigungsveranstaltung. Jede einzelne Richtlinie, jede einzelne Verordnung der Europäischen Union steht inzwischen im Rang über unserem Grundgesetz. Und das haben Sie zu verantworten. Dafür keinen Dank!" O-TON SPD-Abgeordneter Johannes Fechner: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur ein Satz zum Vorredner: Wer so grob gegen die Parteienfinanzierung verstößt, wer tief im Spendensumpf steckt, der sollte sich hüten, hier Anderen Rechtsverstöße vorzuwerfen. Sie geben allen Anlass, an Ihrer Verfassungstreue zu zweifeln, Kollege Brandner, liebe Kollegen von der AfD."