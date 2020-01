Königsblau gegen den Rekordmeister - das Topspiel der Bundesliga an diesem Wochenende ist ein echter Klassiker. In den letzten Jahren stand schnell fest, dass es am Ende doch wieder der FC Bayern wird. In dieser Saison sind zu Beginn der Rückrunde aber noch mehrere Teams im Rennen. Die Bayern selbst stehen mit 36 Punkten auf Platz Zwei, vier Punkte hinter RB Leipzig. Auch Schalke lauert kurz dahinter. Trotzdem ist vor dem Spiel die Favoritenrolle klar. Schalketrainer David Wagner: O-TON DAVID WAGNER, SCHALKETRAINER: "Dienstag oder Mittwoch hatten wir mal Besprechung, da habe ich mal gefragt: Wer von den Jungs hat denn schon mal gegen Bayern München gewonnen? Sascha Riether zählt nicht, der sich gemeldet hat, dann blieben nicht mehr viele übrig, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube das sagt alles. Ich glaube auch, dass die Rollen klar verteilt sind, wir sind da Außenseiter das ist gar keine Frage." Wagner sagte, die Mannschaft konzentriere sich darauf, ein gutes Spiel zu machen. Und dann schaue man, was man dafür bekomme. Mit einem Sieg könnte Schalke punktemäßig gleich ziehen. Anstoß im Münchner Fußballstadion ist am Samstag um 18.30 Uhr.