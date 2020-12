Kann der neue Trainer Christian Gross Schalke aus der Talsohle holen? Das wird sich am Samstag beim Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC zeigen. Gross arbeitet seit rund einer Woche mit den Gelsenkirchenern und fordert die Mannschaft. "Die Situation kennen wir alle, in der wir stecken. Da geht es immer darum, dass wir grundsätzlich gemeinsam versuchen, einfach hier rauszukommen. Und da brauche ich jeden Einzelnen. Jeder Einzelne muss fähig sein, wirklich hundert Prozent abzurufen. Ich verlange nicht 120 Prozent, das ist schlichtweg nicht möglich, aber dass er das alles gibt. […] Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft zum Siegen zurückkommt. Der Glaube ist natürlich entscheidend, und ich habe noch viel zu tun." Schalke liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und ist vom Abstieg bedroht. Nach einer schier unendlichen Serie von Niederlagen hatte sich der Verein von Trainer Manuel Baum getrennt. Bei Hertha BSC Berlin will man sich durch den Tabellenplatz der Schalker nicht blenden lassen und geht mit Respekt in das Spiel. Die Hertha steht derzeit selbst auf einem hinteren Tabellenplatz. Trainer Bruno Labbadia: „Ja, es ist natürlich unterschiedlich, einmal den Tabellenplatz, so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben. Das andere ist, wenn man sich einmal die Aufstellung anschaut, dann haben sie eine sehr gute Mannschaft sehr oft auf dem Platz gehabt bis jetzt. Deswegen muss man es unterscheiden, also, wo stehen sie? Und ich denke, dass sie da jetzt auch nicht so gute Spiele gemacht haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Einzel-Qualität der Spieler ist gut. So schätze Schalke ein." Anstoß der Partie ist im neuen Jahr: am Samstag um 18.30 Uhr geht es los.

Mehr