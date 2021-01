Bei der vorgezogenen Präsidentenwahl in Kirgistan hat Sadyr Schaparow einen erdrutschartigen Sieg davongetragen. Der 52-Jährige konnte nach Angaben der zentralen Wahlkommission in der Hauptstadt Bischkek rund 80 Prozent der Stimmen in dem zentralasiatischen Land für sich gewinnen. "Meinen tiefen Dank für die Unterstützung meiner Kandidatur. Ihre Stimmen haben mich noch stärker gemacht. Ich werde alles tun, um mich dessen würdig zu erweisen", so Schaparow am Sonntag. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei nur 38 Prozent. Nach gewaltsamen Protesten gegen die Vorgängerregierung war Schaparow im vergangenen Jahr als Interimspräsident an die Macht gekommen. Er gilt als nationalistisch und russlandfreundlich. Kirgistan ist ein enger Verbündeter Russlands. Das verarmte muslimische Land ist seit Jahren von politischer Instabilität geprägt. Im Oktober war Präsident Sooronbai Scheenbekow nach Massenprotesten zurückgetreten.

