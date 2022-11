STORY: Nach der vorübergehenden Blockade des Flughafens Berlin-Brandenburg durch Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" ist parteiübergreifend scharfe Kritik und der Ruf nach Konsequenzen laut geworden. Den Hauptstadtflughafen zu blockieren, sei "eine erneute Eskalation und absolut inakzeptabel", schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser beim Kurznachrichtendienst Twitter. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte, dass das Demonstrationsrecht zwar ein Grundrecht sei. Doch die Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" würden "immer skrupelloser". Der Rechtsstaat könne ein solches Verhalten nicht hinnehmen und müsse entschieden dagegen vorgehen. Der Berliner Flughafen hatte am Donnerstag den Flugbetrieb wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" zwischenzeitlich eingestellt. Etwa eine Stunde später wurde der Betrieb dann mit Verzögerungen wieder aufgenommen. Mehrere Maschinen steuerten wegen des Vorfalls andere Flughäfen an, andere drehten Warteschleifen. Die Polizei hat die Demonstranten in Gewahrsam genommen. Sie sollen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt werden.

