STORY: Ein Vertreter Lettlands hat bei einer OSZE-Sitzung am Donnerstag mit scharfer Kritik für Aufsehen gesorgt. Rihards Kols kritisierte die Teilnahme Russlands an dem Treffen: "Diese Institution hat sich dafür verbürgt, zu schützen und zu bewachen. Und wir sitzen da, als wäre nichts geschehen. Wissen Sie, ich würde das Momentum nutzen - und ich entschuldige mich, Herr Vorsitzender. Ich will der Delegation der Russischen Föderation, die in diesem Raum sitzt, eine Botschaft übermitteln, und ich werde die ukrainischen Grenzschützer zitieren: “Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!" Der Fluch wird einem ukrainischen Soldaten zugeschrieben, der 2022 als einer der letzten eine kleine Insel im Schwarzen Meer gegen einen russischen Angriff verteidigte.

Mehr