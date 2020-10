Zusammen waren sie zwar schon, erstmals seit dem Start der Corona-Einschränkungen, aber ein Gruppenfoto mit Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen gab es dennoch nicht. Am Samstag traten die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz in Köln bei der Jungen Union Nordrhein-Westfalen auf. Die Sympathielage unter den Zuhörern variierte sicherlich. Grob zusammengefasst kritisierte Laschet, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sozusagen das aktuell amtierende, politische Schwergewicht unter den Dreien, eine zu geringe politische Breite der CDU im Bundeskabinett. Sein Kontrahent Friedrich Merz, ehemaliger Unions-Fraktionschef und nun Vizevorsitzender des Wirtschaftsrates, forderte dagegen eine stärkere Abgrenzung von den anderen politischen Parteien. Norbert Röttgen, der Ex-Bundesumweltminister und derzeitige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, setzte sich seinerseits für eine härtere Haltung der EU gegenüber Russland ein. Eine inhaltliche Gemeinsamkeit: Sowohl Merz als auch Laschet bezeichneten die Grünen als politischen Hauptgegner bei der Bundestagswahl. Und zum Abschied erhielten alle drei Kaffee geschenkt. Die Zuhörer von der Jungen Union bewerteten die Chancen der Kandidaten im Rennen um den Parteivorsitz wenig überraschend unterschiedlich. "Ich gehe schon von einer einstimmigen Empfehlung aus. Ich glaube, Merz oder Laschet werden das Rennen machen." "Ich glaube, es wird Armin Laschet. Er hat Regierungserfahrung, er hat Charakter, und er hat vor allen Dingen auch den Willen, die Zukunft von ganz Deutschland zu gestalten." "Ich denke, dass die Junge Union schon tendiert zu Friedrich Merz in gewisser Weise. Er ist halt, im Gegensatz zu anderen Kandidaten, vermittelt er einen gewissen Aufbruch. Und er hat eine Zukunftsvision, was halt für uns als junge Generation natürlich sehr wichtig ist." Und dann noch eine Randnotiz: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnte in Köln vor einer zu starken Beschäftigung der CDU mit sich selbst. Deren Bundesparteitag soll am 4. Dezember einen neuen Parteichef wählen.

Mehr