Frischling oder alter Hase. In der Ukraine steht heute die Stichwahl um das Präsidentenamt an. Dabei treten Amtsinhaber Petro Poroschenko und der Polit-Neuling Wolodymyr Selenskij gegeneinander an. In der ersten Wahl-Runde vor drei Wochen hatte Selenskij deutlich vorn gelegen. Der 41-jährige Komiker und Schauspieler, der durch eine TV-Serie im ganzen Land bekannt wurde, ist erst seit Jahresbeginn auf der politischen Bühne aktiv und machte mit Anti-Korruptionsthemen Wahlkampf. Über seine politischen Ziele ist wenig bekannt. Wie Poroschenko steht er aber für eine Westanbindung der Ukraine und der Unabhängigkeit des Landes von Russland. "Ich hoffe, das es mit unserem Land endlich vorwärts geht. Ich habe 2014 für Poroschenko gestimmt. Und ich habe daran geglaubt, dass er unsere einzige Hoffnung ist. Trotz einiger Errungenschaften hat er uns leider viel Negatives beschert." "Es ist schwierig eine Wahl zu treffen. Man darf nicht erwarten, dass ein Messias kommt, der uns alle rettet. Wen auch immer die Leute wählen werden, die Menschen werden immer den Gegenkandidaten für ihre schlechte Wahl verantwortlich machen. Man muss immer vor der eigenen Tür kehren und sich fragen, was man selbst für sein Land getan hat." Der 2014 zum Präsidenten gewählte Poroschenko hat bei den meisten Ukrainern an Ansehen verloren. Zugesagte Reformen kommen kaum voran. Auch die Annäherung an die EU verläuft langsamer als von vielen Ukrainern gewünscht. Gleichwohl sorgen sich im Westen manche Politiker mit Blick auf Selenskijs politische Unerfahrenheit. In der Ukraine streiten seit längerem westliche und russische Einflüsse um den Kurs des Landes.