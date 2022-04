STORY: Michael Degen ist tot. Der Film- und Theaterschauspieler verstarb bereits am 9. April in Hamburg. Das hat sein Verlag bestätigt. Degen, der auch als Schriftsteller tätig war, spielte in den 90er Jahren unter anderem in der ZDF-Serie "Diese Drombuschs", später auch in den Verfilmungen der Bücher der Autorin Donna Leon. Er arbeitete mit Regiegrößen wie Peter Zadek und Ingmar Bergmann. In seinem Buch "Nicht alle waren Mörder" von 1999, das auch verfilmt wurde, berichtet der 1932 in Chemnitz geborene Degen über seine Kindheit in Berlin. Damals hatte der Sohn jüdischer Eltern mit seiner Mutter in einem Versteck den Holocaust überlebt.

