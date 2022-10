STORY: Die Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren in Los Angeles. Das teilte ihre Familie mit. Lansbury begann ihre Karriere in den 40er Jahren. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der Jessica Fletcher in der Fernsehserie „Mord ist ihr Hobby“. Lansbury, die auch als Theaterschauspielerin, Synchronsprecherin und Schriftstellerin tätig war, erhielt 2013 den Ehrenoscar für ihr Lebenswerk. Lansbury wurde in Großbritannien geboren, aber im Teenageralter wanderte sie mit ihrer Mutter in die USA aus. Am 16. Oktober dieses Jahres wäre sie 97 Jahre alt geworden.

