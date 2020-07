HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESVERKEHRSMINISTER ANDREAS SCHEUER (CSU) "Die erste klare Botschaft, und da freue ich mich ganz außerordentlich darüber, ist, dass wir uns gerade aktuell gestern auf einheitliche Standards in Europa für den Gesundheitsschutz im Luftverkehr geeinigt haben. Das schafft Sicherheit, Klarheit und Vertrauen. Es ist der deutsche Vorschlag. Die Verpflichtung eines Mund-Nasen-Schutzes ab dem sechsten Lebensjahr, Intensivierung der Reinigungsleistungen und kürzere Intervalle, Information der Reisenden, also: mehrsprachig mit auch den digitalen Hilfsmaßnahmen und den digitalen Möglichkeiten, aber auch natürlich analoge Formen wie Handzettel und normales Informationsmaterial. Wir wollen vor allem die Einhaltung des Abstandsgebots am Flughafen, auch wenn es beim Abfertigungsprozess dann die eine oder andere Minute länger dauert. Und wir wollen eine hohe Frischluft-Quote im Flugzeug. Wir stimmen uns dabei eng mit den Wissenschaftlern ab. In Deutschland mit dem Robert-Koch-Institut. Und deswegen freut es mich, dass dieser deutsche Vorschlag jetzt im Kolleginnen- und Kollegenkreis auf europäischer Ebene so angenommen wurde und wir uns gestern auf diese einheitlichen Standards verständigen konnten."