(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag in Berlin zu dem EuGH Urteil zur deutschen Pkw-Maut: "Die Richter des Europäischen Gerichtshofs haben klar entschieden. Nachdem die EU-Kommission grünes Licht gegeben hat und der Generalanwalt Anfang des Jahres in seiner Stellungnahme uns in allen Punkten Recht gegeben hat, ist dies heute ein überraschendes Urteil. Ja, es ist bedauerlich. Aber das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. Alle haben in einem demokratischen, ja, langwierigen Prozess, national und europäisch, diese Infrastrukturabgabe beschlossen. Ich habe nach diesem Urteil sofort eine Task-Force in meinem Haus eingesetzt, um die Folgefragen zu klären und das Urteil zu bewerten. Sie ist heute eingesetzt und wird auch noch heute tagen. Klar ist, das ist keine Absage an die Nutzerfinanzierung, die rund 20 EU-Mitgliedsstaaten machen. Jeder, der jetzt in die Sommerferien aufbricht, kann sich davon überzeugen, dass viele andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Nutzerfinanzierung für das richtige Konzept und auch ein gerechtes Konzept halten."