Die Deutsche Bahn kauft in der Corona-Krise 30 Hochgeschwindigkeitszüge bei Siemens und will damit auch die grüne Verkehrswende vorantreiben. Der Auftrag hat ein Volumen von einer Milliarde Euro, wie beide Konzerne am Mittwoch bestätigten. Zudem bekommt die Bahn die Option auf Lieferungen weiterer 60 Exemplare. Die ICE-Züge vom Typ Velaro sollen ab 2022 zunächst zwischen Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und München zum Einsatz kommen. Dazu Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, am Mittwoch in Berlin: "Das heißt, der neue ICE ist schnell, er ist digital, er ist familienfreundlich. Er ist klimafreundlich, er ist barrierefrei, er regt die Konjunktur an. Er ist arbeitsplatzsichernd und arbeitsplatzbelebend. Er wird vor allem in Deutschland gefertigt, und er soll dazu führen, dass die Kundenzufriedenheit beim Fernzug und beim Schnellen von A nach B kommen in Deutschland und auch grenzüberschreitend in Europa besser wird." Die Velaros sind eine Weiterentwicklung des ICE-3 und sind über 300 Stundenkilometer schnell. Sie sollen spezielle Scheiben für einen besseren Mobilfunkempfang sowie auch Fahrradstellplätze haben. Gebaut wird der Velaro unter anderem an Siemens-Standorten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Österreich. Bahn-Chef Richard Lutz zu seinen weiteren Plänen: "Und wir werden über Preispolitik in den nächsten Jahren zu gegebenem Zeitpunkt reden, aber das ist glaube ich im Moment heute nicht die Diskussion. Und wir glauben auch zutiefst daran, dass wir vor allen Dingen mehr Kunden für das System begeistern können. Die Verdopplung der Reisendenzahlen ist nach wie vor unser langfristiges Ziel. Dafür brauchen wir mehr Kapazität." Die Bahn hatte den Kauf angesichts stark steigender Passagierzahlen und der geplanten besseren Anbindung zahlreicher Städte bereits im vergangenen Jahr in die Wege geleitet. Insgesamt sollen nach Angaben der Deutschen Bahn bis 2026 gut 420 ICE-Züge mit 220.000 Sitzplätzen auf deutschen Schienen unterwegs sein.