Nach dem Stopp der geplanten Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) versucht das Verkehrsministerium Folgekosten zu dämpfen und Ansprüche auf Schadensersatz abzuwehren. Die Abkommen mit den Mautbetreibern Kapsch und Eventim seien auch wegen Vertragsverstößen der Firmen gekündigt worden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses in Berlin. "Aber das Entscheidende war, dass der Auftragnehmer am 17.6., also einen Tag vor dem Gerichtsurteil, uns übermittelt hat, dass er mit dem gegenseitigen Arbeiten nicht zurechtkommt. Also, es war nicht am 17.5., es war auch nicht am 17.4., sondern am 17.6." Zudem hätten die Firmen Fristen bei der Planung versäumt und zudem Aufträge noch nach Vertragskündigung vergeben. In Regierungskreisen hieß es, so könnten Schadensersatzansprüche möglicherweise komplett verhindert werden. Beide betroffenen Firmen widersprachen Scheuers Darstellung. Für den Fall eines Rechtsstreits ist in den Verträgen ein Schiedsverfahren vereinbart. Es sei ein unglaublicher Vorgang, dass die Verträge vor dem Urteil des EuGH geschlossen wurden, sagte der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Die Opposition sprach von vorgeschobenen Gründen und verlangte von Scheuer weitere Aufklärung über Entscheidungswege im Ministerium. Auch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses wird nicht ausgeschlossen. Der EuGH hatte die Maut-Pläne gestoppt, da die Gebühr unterm Strich nur von ausländischen Fahrzeughaltern gezahlt werden sollte und somit diskriminierend sei. Die Verträge zur Kontrolle und Erhebung der Maut waren schon im vergangenen Jahr geschlossen worden. Sie haben über zehn Jahre ein Volumen von über zwei Milliarden Euro. Für den Fall der Kündigung wegen des Urteils, würde den Betreibern Schadenersatz zustehen. Nach Angaben von Kennern der Verträge beliefe sich dieser auf mindestens 300 Millionen Euro.