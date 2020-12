Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach der Schießerei am 2. Weihnachtsfeiertag im Berliner Stadtteil Kreuzberg, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, zwei Haftbefehle erlassen. Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagte am Montag: "Zwei Personen im Krankenhaus sind dringend verdächtig. Der eine, der mutmaßliche Schütze, der 30-Jährige, des versuchten Mordes in drei Fällen und eine weitere Person, ein 39-jähriger Mann, ist dringend verdächtig des illegalen Besitzes und des illegalen Führens einer scharfen Schusswaffe." Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit wohl vier Beteiligten in den frühen Stunden des 26. Dezember in der Berliner Stresemannstraße. "Bei den drei Personen handelt es sich um ortsansässige Protagonisten der Haupststadtszene der organisierten Kriminalität. Bei dem mutmaßlichen Schützen ist das nicht der Fall, auch vorbelastet, strafrechtlich vorbelastet, also kein unbescholtener Bürger im klassischen Sinne, aber da haben wir keine entsprechenden Erkenntnisse." Der mutmaßliche Schütze habe mehrmals auf die drei Personen geschossen. "Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 30-Jährige eben unvermittelt aus seiner Kleidung eine verdeckte scharfe Waffe gezogen und hinterrücks auf zwei Personen geschossen haben, auch als sie schon am Boden lagen." Auch der mutmaßliche Schütze wurde von einem Schuss getroffen. Daraufhin sei er in den Landwehrkanal gesprungen, teilte die Polizei mit, die ihn anschließend aus dem Wasser holte. Zum Hintergrund der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft noch nicht äußern. Medien berichteten, dass es sich bei einem der Schwerverletzten um einen alten Freund des Rappers Bushido sowie des Abou-Chaker-Clanchefs Arafat Abou-Chaker handle. Auch ein Bruder des Clanchefs soll angeschossen worden sein.

