In New York hat die Polizei einen Mann erschossen, der am Rande eines Weihnachtskonzerts vor einer Kathedrale in Manhattan das Feuer eröffnet hatte. Reuters-Fotos des Schützen zeigten ihn in einem schwarzen Wintermantel, einer weißen Baseballmütze und einer Gesichtsmaske mit der Flagge der Dominikanischen Republik, während er zwei Pistolen in den Händen hielt. Außerdem trug er einen großen Rucksack, der auf seine Schultern geschnallt war. Nach Angaben der Polizei feuerten die Beamten mindestens 15 Mal auf den Mann, mindestens eine Kugel soll ihm im Kopf getroffen haben. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Vor der Kathedrale hatte ein Chor Weihnachtslieder vorgetragen. Mehrere hundert Menschen besuchten das Konzert. Laut einem Reuters-Fotografen befanden sich noch etwa 15 Menschen in unmittelbarer Nähe des Täters, als dieser zu schießen begann. Er soll »Erschießt mich« und »Tötet mich« gerufen und auch auf Polizisten gezielt haben.

