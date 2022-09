STORY: Diese etwas ungewöhnliche Schildkröte feierte am Freitag ihren 25. Geburtstag. Janus heißt das Reptil – nach dem römischen Gott mit den zwei Gesichtern – und große Überlebenschancen gab man ihm an Anfang nicht. Aber Janus hat es gut getroffen: Im Genfer Naturgeschichtlichen Museum kümmert sich Angelica Bourgoin liebevoll um das Tier. „Ich mache jeden Morgen Musik an, um ihn aufzuwecken. Ich rufe ihn, ich streichele ihn. Ich versuch, ihn durch den Panzer zu stimulieren, er fühlt dort etwas, die Wirbelsäule verläuft genau hier in der Mitte. Ich leite ihn mit meinen Fingern damit er sich umschaut. Und wir haben wirklich tiefe Interaktionen. Und ich glaube, er erkennt meine Stimme.“ Am Wochenende soll es eine Geburtstagsfeier mit Überraschungsgeschenk für Janus geben. Immerhin ist er die älteste bekannte doppel-köpfige Schildkröte. Obwohl die Schildkröte neben den zwei Köpfen auch zwei Herzen und zwei Paar Lungen hat, muss sie doch stets beobachtet werden. Sollte sie in Rückenlage geraten, kann das schnell tödlich sein, sagt Bourgoin. Schon allein deshalb lässt sie Janus kaum aus den Augen.

