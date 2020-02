Diese Schildkröten sollen nun von Mexiko aus ihre Bahnen ziehen, und zwar in freier Wildbahn: Tierschützer haben am Wochenende sieben Schildkröoten zurück in den Pazifik gebracht. Die Tiere waren Opfer einer oft sogar tödlichen Planktonwasserblüte geworden. In menschlicher Obhut konnten sich die Schildkröten erholen, wie Dennis Bermudez sagt, eine Sprecherin des mexikanischen Schildkröten-Zentrums: O-Ton: "Die Aussichten für ihr Überleben steigen, wenn sie nicht allzu lange in menschlicher Obhut waren. Diese Tiere hier haben also noch ihren Instinkt, um sich selber Futter zu suchen." Im Januar waren die Schildkröten an der Küste hier gerettet worden: Sie hatten offenbar hochgradig giftige Substanzen zu genommen, welche die sogenannte "Rote Flut" mit sich brachte. Diese Kinder drücken den Tieren nun besonders die Daumen: O-Ton: "Das war sehr gut! Ich habe Beifall geklatscht, damit sie schneller zurückfinden ins Meer!." O-Ton: "Und bitte werft keinen Müll und kein Plastik ins Meer! Denn die Schildkröten können das schlucken, und dann schadet es ihnen" Das Problem wird veruracht durch Algenblüten, die oftmals den Ozean rot färben. Der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, und die Algen senden Giftstoffe aus, die eben Schildkröten und andere Tiere bedrohen können.