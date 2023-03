STORY: In der Siedlung Tschassiw Jar in der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut schlagen seit Tagen russische Granaten ein. Es könnte sein, dass die ukrainischen Soldaten, die hier noch die Stellung halten, bald auf verlorenem Posten stehen. Nach Einschätzung von ukrainischen Militärexperten haben die russischen Streitkräfte bei der Umzingelung Bachmuts Fortschritte erzielt. Der russische Durchbruch an der Nordflanke von Bachmut stelle eine klare Bedrohung für die Ukraine dar, hieß es. Die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Bachmut wäre Russlands größter militärischer Erfolg seit mehr als sechs Monaten und würde den Weg für weitere Eroberungen in der Region Donezk ebnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Bachmut als schwierig. Die Intensität der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften nehme zu, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Russland gehe dabei ohne Rücksicht auf eigene Verluste vor. Die Lage in der umkämpften Stadt ist unübersichtlich. Es sei unmöglich zu sagen, wo die Frontlinie verlaufe, werden ukrainische Militärexperten zitiert. In Bachmut, das vor dem Krieg rund 70.000 Menschen zählte, harren noch immer rund 5000 Zivilistinnen und Zivilisten aus.

Mehr