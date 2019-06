Deutsche und niederländische Ermittler haben einen Ring von Online-Drogenhändlern hochgenommen. Im Auftrag der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) wurden Objekte in Deutschland und den Niederlanden durchsucht. In der mit den Strafverfolgungsbehörden der Niederlande und Kroatiens koordinierten Aktion wurden Betäubungsmittel und sogenannte neue psychoaktive Substanzen in erheblichem Umfang sichergestellt. Vier niederländische Staatsbürger wurden aufgrund europäischer Haftbefehle festgenommen, teilten die Behörden in Köln am Dienstag mit. Der Marktwert der gefunden Substanzen liegt nach Behördenangaben bei rund 2,7 Millionen Euro. Markus Hartmann, Leiter von ZAC NRW : "Das Verfahren hatte zunächst seinen Ausgangspunkt in zufällig aufgefundenen Sendungen, die bestimmte betäubungsmittelähnliche Substanzen, sogenannte "neue psychoaktive Substanzen", also synthetische Ersatzdrogen, wenn man so will, beinhaltet haben. Wir haben dann sehr umfangreich ermittelt und seit März 2018 uns dann auch mit unseren niederländischen Kollegen ins Benehmen gesetzt, weil klar wurde, dass die Täter im Wesentlichen aus dem Bereich der Niederlande gehandelt haben. In der Folge sind dann zahlreiche Beweismittel ausgewertet, gesichert worden. Als der gesamte Umfang klar war, ist dann im Juni der Zugriff erfolgt, am 5. Juni." Die Festgenommenen sollen den Online-Drogenshop rund drei Jahre lang betrieben haben. Dazu schickten sie ihren Kunden in Deutschland und anderen Ländern zunächst Schokoriegel, auf denen Bestellcodes für den eigentlichen Drogenkauf standen. Die Plattform soll offen erreichbar gewesen sein. Die Substanzen versandten sie dann aus Postfilialen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, vor allem in NRW. "Die Täter handeln international vernetzt, sie beziehen aus Ländern, die handeln in vielen Ländern. Insofern muss die Justizbehörden eben auch sich international vernetzen. Das hat hier in diesem Verfahren sehr, sehr gut geklappt weil die niederländischen Kollegen sehr effektiv und sehr unbürokratisch mit uns zusammengearbeitet haben." Hartmann bezeichnete den Fahndungserfolg als einen der größten Schläge gegen den Drogenhandel im Netz. Der Marktwert der gefunden Substanzen liegt nach Behördenangaben bei rund 2,7 Millionen Euro.