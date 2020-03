In Kolumbien ist den Behörden ein Schlag gegen einen Ring von Wildtierschmugglern gelungen. Dort beschlagnahmte die Polizei am Sonntag Tausende Fransenschildkröten. Ein Spürhund fand sie bei einer Routineinspektion auf einem Flughafen im Amazonas. O-TON JORGE RODRIGUEZ, POLIZEICHEF: "Diese Schildkröten stammen aus der Orinoko-Region. Sie leben in Im Amazonas- und im Orinoko-Gebiet. Es gab eine Zwischenlandung in Bogota, Leticia und Iquitos, Peru. Sie waren für den Markt in den USA und Japan bestimmt. Dort hat jede der Schildkröten einen Wert von 500 Dollar." Insgesamt haben die Schildkröten einen Wert von 250.000 Dollar, schätzt die Polizei. Sie fand die Tiere in einem sehr schlechten Zustand, ohne Wasser und nur in Tüten verpackt. Etwa 150 Tiere waren bereits verendet.